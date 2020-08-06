Звезда «Викингов» Трэвис Фимелл против андроида-матери в трейлере фантастики «Взращённые волками» Ридли Скотта

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис HBO Max выкатил трейлер научно-фантастического триллера Ридли Скотта «Взращённые волками» с Трэвисом Фиммелом («Викингом», «Варкрафт») в одной из главных ролей. Мрачный и динамичный видеоролик, вспоминающий поучительную сказку о трёх поросятах, сообщает, что премьера сериала состоится 3 сентября.

Это история об андроидах-опекунах Отце (Абубакар Салим) и Матери (Аманда Коллин), которым поручено воспитывать человеческих детей на таинственной девственной планете, где потомки землян спасают генофонд после поглотившего родной мир апокалипсиса. Когда колонию людей охватывает религиозный конфликт, андроидам предстоит понять, что контролировать человеческие верования — коварная и опасная работа.

Скотт режиссировал первый и второй эпизоды. Сценарий написал шоураннер сериала Аарон Гузиковски («Мотылёк»), который наряду со Скоттом выступает исполнительным продюсером проекта. Производство курируют Scott Free Productions, Studio T и Madhouse Entertainment.

Первый постер: