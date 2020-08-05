Пол У. С. Андерсон готовит многосерийную адаптацию «Мутантов» Гильермо Дель Торо

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Полнометражный ужастик Гильермо Дель Торо «Мутанты» (Mimic) стараниями Miramax Television и режиссёра Пола У.С. Андерсона («Обитель зла») отправляется на малые экраны. Андерсон выступает исполнительным продюсером проекта и обещался снять первый эпизод.

Фантастический хоррор 1997 года с Мирой Сорвино и Джошем Бролином рассказывает о генетически модифицированных yнасекомых, которые эволюционируют, выработав способность мимикрировать. Каждое новое поколение стремительно размножающихся насекомых всё больше походит на своих жертв — людей. Главным героям предстоит спуститься в глубины метро, чтобы уничтожить колонию смертельно опасных мутантов, пока они не истребили человечество.

Шоураннером и сценаристом проекта значится Джим Денджер Грэй («Мёртвые до востребования», «Ганнибал»). Будущему сериалу ещё только предстоит подыскать себе подходящий канал или цифровую платформу.