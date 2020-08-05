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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Пол У. С. Андерсон готовит многосерийную адаптацию «Мутантов» Гильермо Дель Торо

Полнометражный ужастик Гильермо Дель Торо «Мутанты» (Mimic) стараниями Miramax Television и режиссёра Пола У.С. Андерсона («Обитель зла») отправляется на малые экраны. Андерсон выступает исполнительным продюсером проекта и обещался снять первый эпизод.

Фантастический хоррор 1997 года с Мирой Сорвино и Джошем Бролином рассказывает о генетически модифицированных yнасекомых, которые эволюционируют, выработав способность мимикрировать. Каждое новое поколение стремительно размножающихся насекомых всё больше походит на своих жертв — людей. Главным героям предстоит спуститься в глубины метро, чтобы уничтожить колонию смертельно опасных мутантов, пока они не истребили человечество.

Шоураннером и сценаристом проекта значится Джим Денджер Грэй («Мёртвые до востребования», «Ганнибал»). Будущему сериалу ещё только предстоит подыскать себе подходящий канал или цифровую платформу.

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