«Лига справедливости» Зака Снайдера и другие громкие проекты ждут фанатов на DC FanDome

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Студия Warner Bros. выкатила официальный трейлер своего масштабного мероприятия DC FanDome. Бесплатная, а значит, открытая для всех желающих онлайн-конференция, посвящённая проектам DC Multiverse, состоится 22 августа.

В течение суток поклонники вселенной DC насладятся разнообразными анонсами, объявлениями и, конечно же, свежим эксклюзивным контентом из фильмов, сериалов, игр и комиксов студии. Среди них знаменитый SnyderCut — режиссёрская версия «Лиги справедливости» Зака Снайдера, а также «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна.

Вдобавок организаторы обещают участие актёров и создателей «Аквамена», «Бэтмена», «Бэтвумен», «Чёрного Адама», «Чёрной молнии», «Легенд завтрашнего дня», «Старгёрл», «Рокового патруля», «Флэша», «Харли Квинн», «Люцифера», «Пенниуорта», «Шазама!», «Супергёрл», «Супермена и Лоис», «Титанов», «Хранителей» и «Чудо-женщины: 1984».