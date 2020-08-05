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«Лига справедливости» Зака Снайдера и другие громкие проекты ждут фанатов на DC FanDome

Студия Warner Bros. выкатила официальный трейлер своего масштабного мероприятия DC FanDome. Бесплатная, а значит, открытая для всех желающих онлайн-конференция, посвящённая проектам DC Multiverse, состоится 22 августа.

В течение суток поклонники вселенной DC насладятся разнообразными анонсами, объявлениями и, конечно же, свежим эксклюзивным контентом из фильмов, сериалов, игр и комиксов студии. Среди них знаменитый SnyderCut — режиссёрская версия «Лиги справедливости» Зака Снайдера, а также «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна.

Вдобавок организаторы обещают участие актёров и создателей «Аквамена», «Бэтмена», «Бэтвумен», «Чёрного Адама», «Чёрной молнии», «Легенд завтрашнего дня», «Старгёрл», «Рокового патруля», «Флэша», «Харли Квинн», «Люцифера», «Пенниуорта», «Шазама!», «Супергёрл», «Супермена и Лоис», «Титанов», «Хранителей» и «Чудо-женщины: 1984».

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Видео Лига справедливости
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