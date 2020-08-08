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Брайан Крэнстон идёт на преступление в тизере юридического триллера «Ваша честь»

Кабельный канал Showtime опубликовал первый тизвер мини-сериала «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном, который вновь играет персонажа, идущего против закона. 10-серийный юридический триллер пока не получил даты выхода, но вещатель обещает скорую премьеру.

Сын уважаемого судьи из Нового Орлеана оказывается виновником дорожно-транспортного происшествия. В попытках защитить кровиночку, отец (Крэнстон) решается на сокрытие доказательств его вины, но без последствий этот рискованный поступок, конечно, не обойдётся.

Сценарий написал Питер Моффат («Однажды ночью»), а исполнительными продюсерами проекта наряду с Крэнстоном выступают Роберт и Мишель Кинг («Хорошая жена»).

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