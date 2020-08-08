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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Hulu подарил гейской романтике «С любовью, Виктор» второй сезон с намёком на секс

Стриминговый сервис, закрывший «Меломанку» с Зои Кравиц, не мог аналогичным образом обойтись с гейским романтическим сериалом «С любовью, Виктор». Оный без проблем отхватил второй сезон и вернётся к жаждущим продолжения зрителям когда-нибудь в следующем году.

Многосерийный сиквел фильма «С любовью, Саймон» рассказывает о школьнике Викторе (Майкл Чимино). Переехав в новый город, юный гей переживает непростой период самопознания, решает домашние проблемы и, что важнее всего, пытается смириться с тем, что его тянет на мальчиков. Когда Виктор понимает, что не справляется, он просит героя фильма Саймона (Ник Робинсон) помочь ему.

Шоураннерами и сценаристами сериала вступают Элизабет Бергер и Айзек Аптакер, которые несказанно рады продлению их детища. По их словам, переезд с цифровой платформы Disney+ позволит им быть куда смелее во втором сезоне, ведь когда они питчили продолжение, первое, о чём спросило руководство Hulu, это когда уже детишки из сериала займутся сексом.

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С любовью, Виктор
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