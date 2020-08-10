Четвёртый сезон «Фарго» с Крисом Роком получил-таки новую дату выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Съёмки четвёртого сезона «Фарго», поставленные на паузу из-за карантина, вот-вот возобновятся, и кабельный канал FX наконец-то смог подсчитать, когда сериал будет готов вернуться к зрителям. Премьера свежей главы телеантологии Ноя Хоули стартует 27 сентября.

На этот раз криминальные события развернутся в 50-х годах на севере США, наводнённом мигрантами. В Нью-Йорк и Чикаго массово прибывают итальянцы и афроамериканцы с юга. Между приезжими разгорается настоящая война за сферы влияния. В Канзас-Сити криминальные кланы добиваются перемирия и сообща берут под контроль теневой бизнес в регионе, а скрепляет сделку обмен старшими сыновьями.

В четвёртом сезоне играют Крис Рок, Джек Хьюстон, Джейсон Шварцман, Бен Уишоу, Джесси Бакли, Джереми Харрис, Сальваторе Эспозито, Эндрю Бёрд, Гаэтано Бруно, Энджи Уайт, Франческо Аквароли, Эмири Крачфилд, Эмбер Мидфандер и Тимоти Олифант. Шоураннер и создатель проекта Ной Хоули по-прежнему отвечает за сценарий, а также снял два первых эпизода.