Опасная связь Юлии Снигирь и Никиты Ефремова в свежем трейлере триллера «Хороший человек»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Видеосервис START опубликовал свежий трейлер психологического триллера Константина Богомолова «Хороший человек» с Юлией Снигирь и Никитой Ефремовым в главных ролях. Сериал по мотивам реальных событий стартует на цифровой платформе 20 августа.

В провинциальный городок прибывает московский следователь Евгения Ключевская (Снигирь) с заданием проверить информацию о якобы орудующем тут маньяке. Помогать в расследовании героине вызывается Иван Крутихин (Ефремов) — местный следователь и по совместительству тот самый серийный убийца.

В сериале также снимаются Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак, Игорь Гордин, Игорь Черневич, Алексей Вертков, Дмитрий Куличков и другие.