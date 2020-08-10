Адриа Архона сыграет главную женскую роль в приквеле «Изгоя-один» про Кассиана Андора

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В актёрском составе безымянного сериала по вселенной «Звёздных войн», который поведает о приключениях Кассиана Андора (Диего Луна), свежее пополнение — главную женскую роль в многосерийном приквеле сыграет Адриа Архона («Шестеро вне закона», «Благие знамения»).

Шпионский экшен от Disney+ расскажет об опасных миссиях агента повстанческого Альянса Кассиана Андора (Луна) и его напарника дроида K-2SO (Алан Тьюдик) до их памятной героической вылазки по добыванию чертежей «Звезды Смерти» на Скарифе. Кого именно сыграет Архона, пока не сообщают.

В апреле в проект записались Стеллан Скарсгард («Чернобыль») и Кайл Соллер («Полдарк»).

За сериал отвечают помогавший с пересъёмками «Изгоя-один» режиссёр-сценарист Тони Гилрой и шоураннер Стивен Шифф («Американцы»). Подготовка к съёмкам, прерванная карантином, должна в скором времени возобновиться.