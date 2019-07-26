 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Расизм и деятельность полиции — основные темы многосерийных «Хранителей» «Девятая» — первый трейлер мистико-детективного триллера с Евгением Цыгановым Netflix мог одобрить сразу три сезона «Ведьмака» Создатель «Человека в высоком замке» готовит сериал «Эйзенхорн» по вселенной Warhammer 40,000 Сценарий пятого сезона «Рика и Морти» уже в работе
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Netflix добавил пятому сезону «Люцифера» шесть эпизодов

Потоковый сервис Netflix решил сделать приятное поклонникам «Люцифера» и лёгким движением руки превратил заключительный 10-серийный сезон в 16-серийный. Дополнительные шесть эпизодов позволят пятому сезону без спешки завершить повествование.

Сериал получил продление на финальный сезон в июне, и с тех пор создатели проекта не уставали благодарить Netflix за щедрость и проявленное добро — именно благодаря стриминговому сервису закрытый каналом FOX «Люцифер» прожил на два сезона дольше.

Мистический процедурал по одноимённому комиксу Нила Геймана рассказывает о Люцифере Морнингстаре (Том Эллис), бросившем свою адскую вотчину ради комфортной жизни в Лос-Анджелесе. В образе холёного владельца ночного клуба он однажды знакомится с детективом полиции и начинает помогать ей в расследовании преступлений.

В сериале снимаются Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Инбар Лави, Лесли-Энн Брандт, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Эйми Гарсиа и другие. Шоураннерами и сценаристами сериала числятся Илди Модрович и Джо Хендерсон. Производством заведуют Warner Bros. Television, Jerry Bruckheimer Television и Aggressive Mediocrity.

+ Обсудить
Темы
 
Люцифер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Фанатские петиции больше не спасут «Люцифера» от закрытия
 
«Ван Хельсинг» — трейлер и постер четвёртого сезона c Тришей Хелфер в образе Дракулы
 
Netflix добавил пятому сезону «Люцифера» шесть эпизодов

Тоже интересно

 
Кино Как первого «Терминатора» спасали от счастливого финала
 
Кино «Джокер» Тодда Филлипса сюжетно никак не связан с комиксами
 
Кино «Тобол» — трейлер
 
Кино Кевин Харт оказался чересчур гомофобным для ведущего «Оскара»
 
Игры Анонсировано продолжение The Last of Us. Первый трейлер.
 
Кино Российские режиссёры и сценаристы хотят свои авторские отчисления от кинотеатров
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Флагманский смартфон HONOR 20 PRO официально представлен в РоссииНа PlayStation 4 и PC появится сразу полное издание Travis Strikes Again: No More Heroes, стала известна точная дата релизаПолитика Nintendo по ремонту контроллеров Joy-Con пока не изменилась в большинстве регионовНазвана дата выхода Pillars of Eternity: Complete Edition на Nintendo SwitchDeath Stranding - Хидео Кодзиме подарили матрёшки
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru