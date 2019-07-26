Netflix добавил пятому сезону «Люцифера» шесть эпизодов

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix решил сделать приятное поклонникам «Люцифера» и лёгким движением руки превратил заключительный 10-серийный сезон в 16-серийный. Дополнительные шесть эпизодов позволят пятому сезону без спешки завершить повествование.

Сериал получил продление на финальный сезон в июне, и с тех пор создатели проекта не уставали благодарить Netflix за щедрость и проявленное добро — именно благодаря стриминговому сервису закрытый каналом FOX «Люцифер» прожил на два сезона дольше.

Мистический процедурал по одноимённому комиксу Нила Геймана рассказывает о Люцифере Морнингстаре (Том Эллис), бросившем свою адскую вотчину ради комфортной жизни в Лос-Анджелесе. В образе холёного владельца ночного клуба он однажды знакомится с детективом полиции и начинает помогать ей в расследовании преступлений.

В сериале снимаются Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Инбар Лави, Лесли-Энн Брандт, Кевин Алехандро, Рэйчел Харрис, Эйми Гарсиа и другие. Шоураннерами и сценаристами сериала числятся Илди Модрович и Джо Хендерсон. Производством заведуют Warner Bros. Television, Jerry Bruckheimer Television и Aggressive Mediocrity.