Финальный сезон «Кремниевой долины» выйдет в октябре

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO объявил, что шестой — заключительный — сезон комедии «Кремниевая долина», куда войдут всего семь эпизодов, стартует в октябре. О завершении проекта по инициативе его авторов стало известно ещё в мае.

Сериал рассказывает о талантливых друзьях-айтишниках, упорно и с переменным успехом трудящихся в знаменитой Кремниевой долине, дабы прославиться и разбогатеть. Возможно, к концу шестого сезона главные герои достигнут-таки всего, к чему столько лет стремились. Во всяком случае, авторы обещают «приятный, интересный, подходящий» финал.

В сериале снимаются Томас Миддлдитч, Джош Бренер, Мартин Старр, Кумэйл Нанджиани, Зак Вудс, Аманда Крю и Сьюзан Крайер. Создателями и сценаристами проекта выступают Майк Джадж, Джон Альтшулер и Дэйв Крински, а шоураннером — Алек Берг («Барри»), наряду с Джаджем, Майклом Ротенбергом и Томом Лассалли выступающий исполнительным продюсером сериала.