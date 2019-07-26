Критика восьмого сезона «Игры престолов» не повлияла ни на карьеру шоураннеров, ни на приквел

В ходе стартовавшего летнего пресс-тура TCA программный директор HBO Кейси Блойс сообщил, что съёмки пилотного сезона приквела «Игры престолов» под кодовым названием «Кровавая луна» подошли к концу. Отснятый материал в монтажной, и над ним трудятся шоураннер Джйн Годман и режиссёр пилота С. Дж. Кларксон. Остаётся ждать новостей о реакции кабельного канала на отснятое, после чего будет понятно, стоит ли проекту рассчитывать на полный первый сезон.

Меж тем на вопросы журналистов о том, повлияла ли хоть сколько-нибудь на проект критика финального сезона «Игры престолов» и знаменитая онлайн-петиция, Блойс ответил категорически отрицательно. Не повлияет она и на политику канала в целом, потому как расценивается Блойсом исключительно как издержки профессии.

Существует несколько минусов, когда у тебя на руках невероятно популярный сериал. Один из них состоит в том, что у множества людей имеется собственное мнение о том, как этот сериал должен закончится. Думаю, это в порядке вещей. А петиция демонстрирует недюжинную страсть и энтузиазм [зрителей] по отношению к сериалу, но мы никогда не рассматривали её всерьёз. Не представляю, какой канал стал бы. Кейси Блойс, не рефлексирует

Более того, критика заключительной части фэнтезийного эпика никак не сказалась и на популярности авторов провала — нынче внимания Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса настойчиво добиваются Amazon и Netflix. Не говоря уж о Disney, для которой творческий дуэт работает над новой трилогией по «Звёздным войнам». Поговаривают, компания собирается предложить соавторам полный контракт, по условиям которого им откроется путь ко всем структурным подразделениям медиа-гиганта.