 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити вернёт в повествование Джейн Фостер Свежий трейлер «Хранителей» Дэймона Линделофа с новыми и старыми героями «Калейдоскоп ужасов» — трейлер хоррор-антологии «Король Лев» — где герой фильма, а где настоящее животное? Седьмой сезон «Агентов Щ.И.Т.» станет для сериала последним
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: www.comingsoon.netwww.ign.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Критика восьмого сезона «Игры престолов» не повлияла ни на карьеру шоураннеров, ни на приквел

В ходе стартовавшего летнего пресс-тура TCA программный директор HBO Кейси Блойс сообщил, что съёмки пилотного сезона приквела «Игры престолов» под кодовым названием «Кровавая луна» подошли к концу. Отснятый материал в монтажной, и над ним трудятся шоураннер Джйн Годман и режиссёр пилота С. Дж. Кларксон. Остаётся ждать новостей о реакции кабельного канала на отснятое, после чего будет понятно, стоит ли проекту рассчитывать на полный первый сезон.

Меж тем на вопросы журналистов о том, повлияла ли хоть сколько-нибудь на проект критика финального сезона «Игры престолов» и знаменитая онлайн-петиция, Блойс ответил категорически отрицательно. Не повлияет она и на политику канала в целом, потому как расценивается Блойсом исключительно как издержки профессии.

Существует несколько минусов, когда у тебя на руках невероятно популярный сериал. Один из них состоит в том, что у множества людей имеется собственное мнение о том, как этот сериал должен закончится. Думаю, это в порядке вещей. А петиция демонстрирует недюжинную страсть и энтузиазм [зрителей] по отношению к сериалу, но мы никогда не рассматривали её всерьёз. Не представляю, какой канал стал бы.

 
Кейси Блойс, не рефлексирует

Более того, критика заключительной части фэнтезийного эпика никак не сказалась и на популярности авторов провала — нынче внимания Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса настойчиво добиваются Amazon и Netflix. Не говоря уж о Disney, для которой творческий дуэт работает над новой трилогией по «Звёздным войнам». Поговаривают, компания собирается предложить соавторам полный контракт, по условиям которого им откроется путь ко всем структурным подразделениям медиа-гиганта.

1 Обсудить
Темы
 
Кровавая луна
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Джордж Мартин пообещал в приквеле «Игры престолов» мамонтов и лютоволков
 
Наоми Уоттс считает, что приквел «Игры престолов» порадует поклонников
 
Свежий слух: приквел «Игры престолов» получил рабочее название

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 264: Бабка в шахте. Пилотный выпуск
 
КиноИгры «Лара Крофт» — первые кадры и описание сюжета
 
Кино Подкаст на колёсах. «Тёмная башня»
 
Кино В работе находятся сценарии двух продолжений фильма «Валериан и город тысячи планет» Люка Бессона
 
Кино «Тёмному Фениксу» предрекают кассовый провал
 
Кино «Аквамен» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
В магазине Epic Games Store появилась важная функцияCall of Duty: Modern Warfare - разработчики выпустили новый впечатляющий тизер многопользовательского режимаМеха-шутер Mechwarrior 5: Mercenaries от Piranha Games стал временным эксклюзивом Epic Games StoreЗвезда E3 2019 Икуми Накамура продолжает умилять российских геймеровЗнaкoмcтвo c Промeтeей — втоpой планетой Borderlands 3
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru