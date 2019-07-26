Расизм и деятельность полиции — основные темы многосерийных «Хранителей»

В ходе летнего пресс-тура TCA создатель многосерийных «Хранителей» Дэймон Линделоф рассказал о рисках индивидуального подхода в адаптации культового произведения, затронутых в сериале современных темах и непростых взаимоотношениях с автором литературного первоисточника

По словам шоураннера, берясь за «Хранителей», он в первую очередь задумался над тем, какие темы столь же злободневны для современной Америки, сколь была актуальна тема ядерного противостояния США и СССР в годы Холодной войны. По его мнению, две самые болезненные темы сейчас — расизм и деятельность полиции. Их он и раскрывает в современных «Хранителях», подчеркнув, что задача сериала не в выяснении того, кто герои, а кто злодеи. Это исследование общественных институтов, культуры, политики и всего, что влияет на социум.

Линделоф не обещает простых ответов, какие даются в традиционных супергеройских фильмах. Никому не удаётся вот так просто расправиться с превосходством белых и расизмом — героям приходится существовать в этой сложной альтернативной реальности, где Роберт Редфорд занимает пост президента с 90-х годов по сей день.

Одна из вещей, которые мы исследуем: что случилось бы, окажись слишком долго при власти белый либерал с благими намерениями.

Что на всё это сказал бы автор первоисточника Алан Мур, неизвестно, поскольку он наотрез отказался иметь дело с проектом. Линделоф признался, что до сих пор не смирился с этим.

Алан Мур — гений, лучший автор комиксов, а может, и лучший писатель всех времён. Он совершенно ясно дал понять, что не желает иметь ничего общего с экранными «Хранителями», и попросил не использовать его имя для привлечения аудитории. И я хочу уважать это мнение. Мне кажется, у Алана Мура бунтарский дух, и если бы кто сказал молодому Муру — Муру из 80-х — мол, тебе не стоит браться за то-то и то-то, потому что автор Супермена или автор Болотной твари не хотят, чтобы ты это писал, Мур ответил бы: «Да пошёл ты, я всё равно это сделаю». Поэтому призову дух Алана Мура, чтобы сказать Алану Муру: «Да пошёл ты, я всё равно это сделаю». Дэймон Линделоф, смелый

Линделоф добавил, что любит и бесконечно уважает первоисточник, но долго переживал, что может всё испортить, поэтому в какой-то момент должен был абстрагироваться от благоговения перед материалом, дабы позволить себе рискнуть.

Девятисерийный первый сезон «Хранителей» стартует на HBO в октябре.