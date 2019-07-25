Netflix закрыл «Последнего кандидата» после третьего сезона

Одного сезона оказалось достаточно. После вышедшего в начале июня 10-серийного продолжения стриминговый сервис Netflix решил прикрыть некогда спасённого им «Последнего кандидата». Ни на критиков, ни на зрителей третий сезон особого впечатления не произвёл.

Политической драме Дэвида Гуггенхайма с Кифером Сазерлендом в роли рядового работника Белого дома, в одночасье ставшего американским президентом, изначально не везло в шоураннерами: все три сезона возглавляли разные люди, и это не могло не сказаться на общей тональности проекта и его востребованности у аудитории.

Шоураннером третьего сезона выступил Нил Баэр («Закон и порядок: Специальный корпус»). Производством занималась студия Entertainment One.