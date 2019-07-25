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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Криминальная драма «По волчьим законам» получила пятый сезон

Кабельный канал TNT продлил криминальную драму «По волчьим законам» на пятый сезон. Проект уверенно держится в десятке самых популярных драм на кабеле и удерживает рейтинговую планку на уровне третьего сезона.

Преступное семейство Коди из Южной Калифорнии, возглавляемое жёсткой и бескомпромиссной Джанин Коди, продолжает вести свой нелегальный бизнес и бороться за власть. Сериал представляет собой телеверсию одноимённого австралийского фильма Дэвида Мишо.

В сериале снимаются Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Бен Робсон, Джейк Вири, Сохви Родригес, Эмили Дешанель и другие.

Создателем проекта числится Джонатан Лиско («Саутленд», «Остановись и гори»); он также входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Мишо и Джоном Уэллсом, Лиз Уоттс и Элайзой Кларк. Производство возглавляют John Wells Productions и Warner Horizon Scripted Television.

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По волчьим законам
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