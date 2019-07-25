Криминальная драма «По волчьим законам» получила пятый сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал TNT продлил криминальную драму «По волчьим законам» на пятый сезон. Проект уверенно держится в десятке самых популярных драм на кабеле и удерживает рейтинговую планку на уровне третьего сезона.

Преступное семейство Коди из Южной Калифорнии, возглавляемое жёсткой и бескомпромиссной Джанин Коди, продолжает вести свой нелегальный бизнес и бороться за власть. Сериал представляет собой телеверсию одноимённого австралийского фильма Дэвида Мишо.

В сериале снимаются Финн Коул, Эллен Баркин, Шон Хэтоси, Бен Робсон, Джейк Вири, Сохви Родригес, Эмили Дешанель и другие.

Создателем проекта числится Джонатан Лиско («Саутленд», «Остановись и гори»); он также входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Мишо и Джоном Уэллсом, Лиз Уоттс и Элайзой Кларк. Производство возглавляют John Wells Productions и Warner Horizon Scripted Television.