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Сильвестр Сталлоне хочет сериал про молодого Рокки и полноценный киношный сиквел

Сильвестр Сталлоне всё никак не может слезть с иглы Рокки Бальбоа. В перспективе маячат сразу да проекта — приквел и сиквел.

Слай заинтересован в сериале, который расскажет предысторию Рокки. Странная затея, учитывая, что переломный момент в жизни персонажа произошёл, собственно, в первом фильме. Интересно, сколько сезонов может продержаться «Рокки: Сериал»?

Сиквел — продолжение похождений мистера Бальбоа после событий «Крида II». У Слая уже есть идея для сюжета:

Рокки знакомится с молодым и злым парнем, который не может выехать из страны. Два героя сближаются и начинаются невероятные приключения; под конец они оказываются по южную сторону границы. Очень своевременная история.

Что тут скажешь? У Рокки подозрительная страсть по отношению к молодым и злым пацанам из разных расовых меньшинств. Но никакой злободневности тут не нет. Пора бы уже выводить в звёзды бокса девушек. Или это уже план на другой сиквел?

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