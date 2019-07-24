«Почему женщины убивают» — трейлер чёрной комедии с Люси Лью и Александрой Даддарио

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис CBS All Access показал первый трейлер сериала «Почему женщины убивают» с Люси Лью («Элементарно»), Дженнифер Гудвин («Однажды в сказке») и Александрой Даддарио («Настоящий детектив»). За проект отвечает создатель «Отчаянных домохозяек» Марк Черри.

В центре чёрной комедии с элементами драмы — три женщины: домохозяйка из 60-х (Гудвин), светская львица из 80-х (Лью) и адвокат из современности (Кирби Хауэлл-Батист). Каждая сталкивается с изменой любимого человека, и это печальное открытие заставляет её действовать.

В сериале также снимаются Рейд Скотт, Сэм Джаге, Джек Дэвенпорт, Сэди Кальвано, Лео Ховард, Алисия Коппола и Кэти Финнеран. Первый сезон стартует на цифровой платформе 15 августа.