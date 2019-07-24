HBO и не снилось: первый тизер-трейлер отечественного сериала «Чернобыль»

В сеть просочился первый трейлер плода любви НТВ и Минкульта — отечественного сериала «Чернобыль», призванного показать Западу, как всё было «на самом деле». Как минимум, в этом уверен режиссёр проекта Алексей Мурадов:

Этот многосерийный телефильм расскажет зрителям о том, что именно тогда произошло. Наша история охватит несколько периодов: за несколько часов до взрыва, сам взрыв и несколько месяцев спустя. Мы достаточно подробно покажем, что было... Гипотеза со вмешательством американцев в работу Чернобыльской АЭС есть. Многие историки не исключают того, что в день взрыва на станции работал один из агентов вражеских спецслужб.

По сюжету доблестный полковник контрразведки в исполнении Игоря Петренко пытается предотвратить подстроенную коварными иностранными спецслужбами ужасающую катастрофу.

Сценарий мелодрамы написал Валентин Спиридонов. Роли также исполняют Дмитрий Ульянов, Надежда Михалкова, Елена Яковлева, Александр Ильин-младший, Мария Андреева, Руслан Банковский, Дмитрий Муляр и другие. Премьера случится где-то в этом году.