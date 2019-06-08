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Первоисточники: tjournal.ruwww.ntv.ruwww.izh.kp.ru Прямая ссылка на новость:
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Наш ответ HBO: телеканал НТВ снял патриотический сериал про Чернобыль

На фоне оглушительного успеха мини-сериала HBO «Чернобыль», вмиг завоевавшего расположение критиков, зрителей и звание самого популярного сериала всех времён по версии IMDb, стало известно, что наша страна уже подготовила ответ Западу. И кто мог сделать это лучше телеканала НТВ, который взглянул на печально известные события под своим собственным углом.

В центре сюжета окажется полковник контрразведки в исполнении Игоря Петренко, который попытается предотвратить подстроенный иностранными спецслужбами взрыв на ЧАЭС. Можно было подумать, что он будет позиционироваться как художественный проект, не имеющий прямого отношения к реальным событиям, однако срежиссировавший его Алексей Мурадов (сериалы «Истребители», «Власик. Тень Сталина») так явно не считает:

Этот многосерийный телефильм расскажет зрителям о том, что именно тогда произошло. Наша история охватит несколько периодов: за несколько часов до взрыва, сам взрыв и несколько месяцев спустя. Мы достаточно подробно покажем, что было.

Гипотеза со вмешательством американцев в работу Чернобыльской АЭС есть. Многие историки не исключают того, что в день взрыва на станции работал один из агентов вражеских спецслужб.

 
Алексей Мурадов, режиссёр, продюсер, конспиролог

Надо ли говорить, что западные СМИ настроены к спонсируемому Минкультом сериалу весьма скептично и уже обвиняют его в антиисторичности.

Сценарий написал Валентин Спиридонов. В актёрский состав также вошли Дмитрий Ульянов, Надежда Михалкова, Елена Яковлева, Александр Ильин (младший), Мария Андреева, Руслан Банковский, Дмитрий Муляр и другие.

Известно, что работа над амбициозным проектом началась ещё пять лет, а съёмки состоялись в прошлом году в Белоруссии. Премьера всех 12 эпизодов должна случиться уже в этом году.

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Чернобыль
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