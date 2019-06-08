«Тьма» — свежий тизер продолжения мистического триллера

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За две недели до выхода свежей телеглавы мистического триллера Netflix опубликовал тизер второго сезона «Тьмы». Продолжение мрачной, запутанной истории, замешанной на путешествиях во времени, выйдет на потоковом сервисе 21 июня.

Триллер Барана бо Одара и Янтйе Фризе повествует о жителях провинциального немецкого городка Винден, соседствующего с атомной станцией. Тихая, но не лишённая личных трагедий жизнь главных героев рушится после исчезновения местного школьника. Его пропажа запускает цепочку необъяснимых, пугающих событий, а также вытягивает наружу годами хранившиеся некоторыми жителями тайны.