Уилла Парри во втором сезоне «Тёмных начал» сыграет Амир Уилсон

Сериалу «Тёмные начала» ещё только предстоит стартовать на малых экранах, однако продлением на второй сезон экранизация культовой книжной серии Филипа Пулмана обзавелась ещё прошлой осенью. Добор лицедеев в продолжение фэнтези уже начался. Так, на днях в основной актёрский состав сериала записался Амир Уилсон, который сыграет Уилла Парри — протагониста второй книги.
Главная героиня истории — юная сирота Лира из мира науки, религии и магии. Девочке предстоит множество невероятных и опасных приключений. Во втором сезоне, охватывающем события из второй книги трилогии «Чудесный нож», Лиру ждёт знакомство с юным Уиллом Парри (Уилсон), волевым и остроумным владельцем волшебного ножа, прорезающего окна между мирами.
В сериале также снимаются Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс и другие.
Сценарием занимается Джек Торн («Чудо»), режиссёром значится Том Хупер («Король говорит!»). Пулман входит в команду исполнительных продюсеров. Производством заведуют Bad Wolf Productions и New Line.