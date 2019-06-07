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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Все актёры «Друзей» готовы к воссоединению

В эпоху бесконечных ремейков многочисленные поклонники культового ситкома начали грезить о возвращении на экраны любимых «Друзей». Однако все без исключения актёры сериала, равно как и его создатели, неоднократно охлаждали фанатский пыл заявлениями, что этого никогда не случится.

Но судя по всему, со временем ситуация изменилась. В одном из недавних интервью Дженнифер Энистон, как и остальные не горевшая желанием ворошить прошлое, внезапно авторитетно заявила, что вся большая шестёрка поддерживает идею воссоединения. Речь, разумеется, идёт о Кортни Кокс, Лизе Кудроу, Мэттью Перри, Дэвиде Швиммере, Мэтте Леблане и самой Энистон.

Оно и понятно, было бы преступлением не использовать столь огромный коммерческий потенциал: несмотря на 15 лет, прошедшие с момента завершения сериала, его популярность с каждым годом лишь растёт. Чтобы вы понимали уровень зрительской привязанности, весь основной актёрский состав до сих пор получает ежегодно по $ 20 млн на каждого за счёт доходов Warner Bros. от синдикации (которые, по оценкам, близки к миллиарду). А Netflix отстегнул $ 80 млн только ради продления права транслировать ситком ещё год.

Учитывая всё это, возвращение, кажется, обречено на успех, однако и ставки необычайно высоки.

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