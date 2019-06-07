Энсел Элгорт получил главную роль в триллере о криминальном мире Токио

Потоковый сервис WarnerMedia заказал съёмки 10-серийного криминального триллера «Полиция Токио: Отдел нравов» (Tokyo Vice). Главную роль в сериале сыграет Энсел Элгорт («Малыш на драйве»)

В основу проекта легла книга Джейка Адельштейна в жанре нон-фикшн, которая представляет собой хронику первого знакомства автора с полицией Токио, в деталях раскрывая его постепенное нисхождение в пропитанную неоном изнанку метрополии, где ничто и никто не является тем, кем кажется. Элгорт сыграет Адельштейна — американского журналиста, внедрившегося в полицейское подразделение Токио для расследования коррупции.

Сценарий пишет Джей Ти Роджерс. В режиссёрское кресло усадили Дестина Дэниела Креттона («Стеклянный замок»). Производство займётся студия Endeavor Content.