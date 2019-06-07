«Отмена» — тизер анимационной драмы с Розой Салазар

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon выкатил первый — ознакомительный — тизер анимационного сериала «Отмена» (Undone). При создании проекта, как несложно заметить, применялась известная техника ротоскопинга.

Анимационная фантастическая драма повествует о чрезвычайно изменчивой и гибкой природе реальности. Главная героиня истории — Альма (Роза Салазар), попавшая в страшную автокатастрофу. Пережив аварию, девушка выясняет, что у неё особые взаимоотношения со временем и пространством, чем она и собирается воспользоваться, дабы раскрыть тайну смерти своего отца.

В анимационном сериале также задействованы Боб Оденкёрк, Анжелика Кабрал, Констанс Мари, Джон Корбетт, Тайлер Пози и другие.

За проект отвечают коллеги по мультсериалу «Конь БоДжек» Рафаэль Боб-Ваксберг и Кейт Парди, а также The Tornante Company и Amazon Studios. Премьеру обещают в этом году.