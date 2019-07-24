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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Жанель Монэ сыграет главную роль во втором сезоне «Возвращения домой»

Во втором сезоне психологического триллера «Возвращение домой» ведущую партию исполнит Жанель Монэ («Скрытые фигуры»). Джулия Роберт, сыгравшая главную героиню первого сезона, в актёрском составе больше не числится, оставив за собой лишь место в команде исполнительных продюсеров, куда также входят авторы одноимённого подкаста-первоисточника Эли Горовиц и Мика Блумберг, а также шоураннер Сэм Эсмейл («Мистер Робот»).

Синопсиса у продолжения пока нет, но известно, что Монэ сыграет женщину, очнувшуюся в плывущем каноэ. Главная героиня не помнит, кто она такая и как оказалась в лодке.

Пока неизвестно, каким образом будут связаны события первого и второго сезонов и будут ли они связаны вообще. За производство сериала отвечают Amazon Studios и Universal Content Productions.

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Возвращение домой
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