Шоураннер «Сверхъестественного» обещает концовку похуже «Игры престолов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Все сериалы нынче любят сравнивать себя с «Игрой Престолов». Но в отличие от «Стрелы», до смешного всерьёз обещающей концовку на уровне Бениоффа и Уайсса, самый живучий сериал канала The CW «Сверхъестественное» всегда отличала изрядная доля самоиронии.

На воскресной панели Comic Con, посвящённой заключительному пятнадцатому сезону приключений братьев Винчестеров, шоураннер проекта Эндрю Дэбб с исполнителями главных ролей Джаредом Падалеки и Дженсеном Эклзом пообещали, что придуманную ими концовку с большой вероятностью постигнет участь воьсмого сезона «Игры престолов»:

Дэбб: Я проработал в этом сериале 12 лет и знаю — то, что мы задумали, понравится едва ли тридцати процентам зрителей. Падалеки: Семь из десяти человек будут просто в бешенстве! Дэбб: Если вы думали, что «Игра престолов» была плохой, просто подождите.

Конечно, чем всё закончится едва ли секрет — актёры давно решили, что всё должно закончится смертью Сэма и Дина. Вопрос лишь в том, как именно сценаристы, пятнадцать лет открывающие всё новые грани безумия, воплотят это на экране. Возможно, добавят крови. Много. Красной. А Кастиэль сожжёт Железный трон.

Расставаясь с фанатами, актёры не смогли сдержать слёз. Чёрная Chevrolet Impala увезёт их на последнюю охоту на монстров 10 октября.