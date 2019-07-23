«Убийцы Ву» — трейлер мистического боевика с Ико Ювайсом и Марком Дакаскасом в одном теле

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Гремучая смесь магии и восточных единоборств. Потоковый сервис Netflix выкатил трейлер 10-серийной мистической экшен-драмы «Убийцы Ву».

События разворачиваются в Чайна-тауне, районе Сан-Франциско. Кай Джин (Ико Ювайс) — последний из древнего клана «Убийцы Ву», на чью долю выпала миссия объединить преступные триады и восстановить равновесие сил. Главному герою необходимо спасти Чайна-таун любой ценой, даже если придётся убить собственного отца.

В сериале снимаются Марк Дакаскос, Кэтрин Уинник, Томми Флэнаган, Льюис Тан, Ци Ма и Жужу Чан. Ювайс продюсирует проект, отвечает за работу каскадёров и хореографию боевых сцен. Шоураннер и сценарист сериала — Джон Вёрф («Ад на колёсах»). Первые два эпизода срежиссировал Стивен Фанг («В пустыне смерти»).