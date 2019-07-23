«Тредстоун» — промо-ролик сериала по вселенной Джейсона Борна

Кажется, запахло свежей клюквой. Кабельный канал USA Network опубликовал короткое промо многосерийного шпионского боевика «Тредстоун» по вселенной
Фомы Киняева Джейсона Борна. Премьера сериала запланирована на эту осень.
Речь пойдёт о сверхсекретном проекте ЦРУ по выращиванию машин для убийства. Эффективные результаты достигаются благодаря внедрению в программу тренинга особого протокола поведенческой модификации. Одним из таких агентов-сверхлюдей является и сам Борн. Сериал повествует о разбросанных по миру «спящих» спецагентах, которые «пробуждаются» для выполнения своей смертельной миссии.
В сериале снимаются Джереми Ирвин, Брайан Дж. Смит, Эмилия Шуле, Трэйси Айфичор, Мишель Форбс и другие. Сценарий написал Тим Кринг («Герои»), а Рамин Бахрани срежиссировал пилот. Производством заправляет Universal Cable Productions («Мистер Робот», «Волшебники»).