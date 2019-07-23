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Пабло Шрайбер готов к съёмкам в сериале по игре Halo

Исполнитель главной роли в грядущем сериале по культовому франчайзу «Halo» Пабло Шрайбер опубликовал фото, на котором вживается в роль сурового спартанца при помощи шлема Мастера Чифа. Актёр получил роль в апреле и с тех пор наверняка усиленно готовится к съёмкам.

События десятисерийного футуристического боевика развернутся в XXVI веке, где люди воюют с союзом инопланетных рас. Невзирая на ожесточённое сопротивление, человечество проигрывает в неравной борьбе за выживание. Последней надеждой становится программа по созданию сверхлюдей, которые смогут помочь переломить ход войны.

Шоураннерами сериала являются Стивен Кэйн («Последний корабль») и сценарист проекта Кайл Киллен («Пробуждение»). За режиссуру отвечает Отто Батхёрст («Острые козырьки», «Робин Гуд: Начало»). За производством присматривают Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV. Съёмки начнутся осенью в Будапеште, а премьеру обещают в следующем году.

Промо-арт сериала «Halo»
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