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«Пацаны» — финальный трейлер c Саймоном Пеггом

Потоковый сервис Amazon опубликовал финальный трейлер сериала «Пацаны», где наконец-то показал Саймона Пегга в роли отца главного героя Хьюи Кэмпбелла. Восьмисерийный фантастический боевик Сета Рогена и Эвана Голдберга по одноимённому комиксу Гарта Энниса выходит 26 июля.

Команда матёрых оперативников во главе с Билли Мясником, звербовавшая в свои ряды жертву супергероя Хью Кэмпбелла, планирует положить конец беспределу, творящемуся из-за безнаказанности сверхлюдей. В сериале снимаются Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Джек Куэйд, Лас Алонсо и Томер Капон.

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