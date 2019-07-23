«Пацаны» — финальный трейлер c Саймоном Пеггом

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon опубликовал финальный трейлер сериала «Пацаны», где наконец-то показал Саймона Пегга в роли отца главного героя Хьюи Кэмпбелла. Восьмисерийный фантастический боевик Сета Рогена и Эвана Голдберга по одноимённому комиксу Гарта Энниса выходит 26 июля.

Команда матёрых оперативников во главе с Билли Мясником, звербовавшая в свои ряды жертву супергероя Хью Кэмпбелла, планирует положить конец беспределу, творящемуся из-за безнаказанности сверхлюдей. В сериале снимаются Карл Урбан, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Джек Куэйд, Лас Алонсо и Томер Капон.