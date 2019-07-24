Первый взгляд на Барона Земо из «Сокола и Зимнего солдата»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

После официального заявления о возвращении на экраны марвеловского злодея Гельмута Земо исполнитель роли Даниэль Брюль в своём инстаграме опубликовал первые снимки с участием своего персонажа из многосерийного проекта «Сокол и Зимний солдат». Наличие маски из комиксов визуально подтверждено.

Шестисерийный мини-сериал Marvel Studios о приключениях Сэма Уилсона (Энтони Маки) и Баки Барнса (Себастиан Стэн) после событий «Мстителей: Финала» выйдет на потоковом сервисе Disney+ следующей осенью.

Сценарием супергеройского боевика занимаются Малкольм Спеллман («Империя») и Дерек Кольстад (трилогия «Джон Уик»). Все шесть эпизодов снимет Кари Скогланд («Викинги»).