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Первый взгляд на Барона Земо из «Сокола и Зимнего солдата»

После официального заявления о возвращении на экраны марвеловского злодея Гельмута Земо исполнитель роли Даниэль Брюль в своём инстаграме опубликовал первые снимки с участием своего персонажа из многосерийного проекта «Сокол и Зимний солдат». Наличие маски из комиксов визуально подтверждено.

Шестисерийный мини-сериал Marvel Studios о приключениях Сэма Уилсона (Энтони Маки) и Баки Барнса (Себастиан Стэн) после событий «Мстителей: Финала» выйдет на потоковом сервисе Disney+ следующей осенью.

Сценарием супергеройского боевика занимаются Малкольм Спеллман («Империя») и Дерек Кольстад (трилогия «Джон Уик»). Все шесть эпизодов снимет Кари Скогланд («Викинги»).

Промо-арт сериала «Сокол и Зимний солдат» Промо-арт сериала «Сокол и Зимний солдат»
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