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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Hulu экранизирует «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса

Знаменитая книжная серия Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» отправляется на малые экраны. Многосерийным проектом займётся потоковый сервис Hulu при содействии шоураннера Карлтона Кьюза («Штамм») и сценариста Джейсона Фукса («Чудо-женщина»).

Культовые юмористические романы в жанре научной фантастики повествуют о межгалактических приключениях невезучего англичанина Артура Дента, чудом спасшегося от гибели, когда его родную Землю уничтожила пренеприятная раса инопланетян-бюрократов вогонов.

Ответственные за сценарий Кьюз и Фукс называют себя преданными фанатами литературного первоисточника, а значит, есть надежда, что они отнесутся к нему со всем уважением.

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