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«Клад» — тизер отечественной криминальной драмы о даркнете

В сети появился тизер российской криминальной драмы «Клад». Авторы 10-серийного проекта до поры сохраняют анонимность в духе тематики, которую освещают в своём творении: сериал посвящён даркнету и его обитателям — преступникам, орудующим в сети.

Главный герой остросюжетной драмы — начинающий наркоман, чья жизнь кардинально меняется, после того как к нему в руки попадает опасная находка, вовлекающая парня в самую гущу смертельно опасных разборок между наркоторговцами, контрабандистами и полицией.

Создатели обещают экшен, красивый визуальный ряд, многогранных, продуманных персонажей и реалистичное отображение вселенной даркнета.

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«Клад» — тизер отечественной криминальной драмы о даркнете

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