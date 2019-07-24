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Первоисточник: www.cinemablend.com Прямая ссылка на новость:
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«Ведьмак» — свежие промо-фото и подробности о сериале с Comic Con

Издание Entertainment Weekly опубликовало два новых промо-фото многосерийного фэнтези «Ведьмак» с главными героями истории: Геральтом из Ривии (Генри Кавилл) и Цириллой из Цинтры (Фрейя Аллан). Вдобавок проведённая на Comic Con информационная панель сериала раскрыла несколько интересных подробностей о зимней премьере. К примеру, выяснилось, что Кавилл, буквально бредивший ролью Геральта, выложился в сериале по полной — как эмоционально, так и физически. У актёра не было дублёра — все свои трюки он выполнял сам.

Для меня очень важно чтобы, видя Геральта на экране, вы точно знали, что это он. Что это не левый парень с умениями Геральта и что я всего лишь актёр. Для меня, персонаж включает в себя всё целиком.

В это «всё», само собой, входило свободное владение основным оружием главного героя.

Всё свободное время на съёмочной площадке и за её пределами я проводил с мечом в руке. Нужно было привыкнуть к его весу, к ежедневному владению им. Три меча я держал дома, и четыре — на съёмках. Практиковался почти непрерывно.

 
Генри Кавилл, полноценный ведьмак
Промо-арт сериала «Ведьмак» Промо-арт сериала «Ведьмак»

Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич сообщила, что боевых сцен в первом сезоне действительно хватает, и ни в одной из них актёру не понадобился дублёр. Но выматывающие тренировки — это ещё не всё.

Нам нужно было адаптировать боевой стиль героя под Генри. В книгах всё про пируэты и танец, а у тебя мужик 190 см ростом, и ты ему: «А ну-ка, пируэт!». Поэтому нужно был отыскать правильный баланс между стилями Геральта и Генри, найти нужные движения и сплавить их воедино. Мы хотели убедится, что он стал идеальным воплощением своего боевого стиля.

 
Лорен Шмидт Хиссрич, руководитель драмкружка

Помимо трейлера, посетителям мероприятия показали три коротких отрывка: порадовавшая боевой хореографией сцена потасовки в тронном зале королевы Каланте с участием Геральта, крайне впечатливший публику драматический монолог Йеннифер у тела мёртвой девочки и сцена в лесу, где Цири встречает дриад.

Позже, в беседе с прессой Кавилл взялся ответить на самые животрепещущие вопросы — о сложностях адаптации, о разнице видения персонажей и о вечной проблеме угодить аудитории.

Это сложно. Всегда найдётся человек или множество людей, чьи идеи отличны от твоих, — в этом прелесть адаптации. У каждого своё представление о персонаже: как он выглядит, как себя ведёт, какой у него голос.

Нужно идти ва-банк и делать как считаешь нужным, и это необязательно должно отвечать запросам каждого отписавшегося в интернете — тогда ты наверняка потерпишь неудачу. Каждый говорит что-нибудь своё и у каждого свой взгляд на вещи. Ты просто предлагаешь своё видение персонажа — каким его представляешь именно ты и действуешь исходя из этого.

Стадия пост-продакшена в самом разгаре. Работа кипит, в том числе и над музыкальным сопровождением, за которое отвечает творческий дуэт Сони Белоусовой и Джионы Остинелли. Премьеру сериала ожидаем в декабре.

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