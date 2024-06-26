 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Больше фэнтези: Чип Здарски и Крис Анка объединились для создания комикса The Whisper Queen Колин Фаррелл сыграет у режиссёра «На Западном фронте без перемен» в фильме для Netflix Карточный геймплей в новом ролике «Бессмертный. Сказки Старой Руси» Режиссёр «Дэдпула и Росомахи» объяснил, почему фильм нельзя считать «Дэдпулом 3» KГ игpaeт: Игpoвoй кoллaж № 133
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
999

Сильвестр Сталлоне защищает свою империю в тизере «Короля Талсы»

Не для того он в ссылке всё с нуля начинал, чтобы лишиться всего нажитого нечестным трудом по чужой воле. Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал тизер второго сезона «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Продолжение криминальной драмы Тейлора Шеридана стартует на цифровой платформе 15 сентября.

Во втором сезоне сюжет познакомит зрителей с антагонистами матёрого Дyaйтa «Гeнepaлa» Maнфpeди, которых играют Фрэнк Грилло и Нил Макдона.

Теги
ВидеоКороль Талсы
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

5Сильвестр Сталлоне и Фрэнк Грилло — матерые гангстеры за кадром «Короля Талсы» (фото) 5Сильвестра Сталлоне не беспокоят обвинения в «токсичности» на фото со съёмок «Короля Талсы»

Тоже интересно

14Новые фильмы недели: «Бар МоскваЧики», «Заклятье. Шёпот ведьм» и другие новинки кино 8Больше никаких «Обнимашек»: Embracer Group разделится на три компании 3Donkey Kong Country Returns HD — популярный платформер с Wii портируют на Switch 3Новые сериалы недели: бордельный триллер с Бондарчуком и романтика на винограднике с Евой Лонгорией 0КГ играет: Xenoblade Chronicles: Future Connected, часть 2

Далее на КГ

0
У Dead Rising появится новый ремастер
 0
«Иногда Аля внезапно кокетничает по-русски» — трейлер аниме-адаптации популярного ранобэ с песней из опенинга
 8
Холли Берри тренирует Марка Уолберга в трейлере комедийного боевика «Союз»
 15
Цифровая молодость пошла Тому Хэнксу на пользу в трейлере драмы «Здесь»
 8
Новая «Фантастическая четвёрка» не только историческое кино, но и все персонажи из другого мира
 0
Лара Крофт прибыла на тестирование в Dead by Daylight
 23
Сергей Светлаков давит из себя юмор в тизере комедии «Беляковы в отпуске»
 0
Райан Гослинг продюсирует комедийный «постпостапокалипсис» про зомби
 0
Рецензия и отзывы на дополнение Warhammer 40,000: Boltgun — Forges of Corruption
 20
Супермолодой и суперстарый Том Хэнкс на первых кадрах фильма Роберта Земекиса «Здесь»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 апреля
 
Игры Stellar Blade — дневник разработчиков рассказывает, как родился редкий AAA-экшен из Кореи
 
Кино Квентин Тарантино передумал снимать «Кинокритика»
 
В честь знаменитого художника DC выпустит специальные обложки
 
Кино Обезьянья борьба за власть в новом ролике «Планеты обезьян: Нового царства»
 
Кино Режиссёр «Пятидесяти оттенков серого» увидела возможность снять нового Бонда
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 554: Следим за развитием событий
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 625: Спасаем «Майора Грома», беды «Блэйда», «Плохие парни до конца», «Головоломка 2», «Акулы в Париже»
 
1ЕВА – 586: Политэкономия эксцентриков
 
0Телеовощи – 553: Два овоща
 
1Ноль кадров в секунду – 531: Хомяк с бананом в жопе
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 624: «Неприличные гости», «Блиндаж», «Плохие парни 4», вселенная русских супергероев, «Чужой: Ромул»
 
1ЕВА – 585: Перевод с кулачьего
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru