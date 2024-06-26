Сильвестр Сталлоне защищает свою империю в тизере «Короля Талсы»

Не для того он в ссылке всё с нуля начинал, чтобы лишиться всего нажитого нечестным трудом по чужой воле. Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал тизер второго сезона «Короля Талсы» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Продолжение криминальной драмы Тейлора Шеридана стартует на цифровой платформе 15 сентября.

Во втором сезоне сюжет познакомит зрителей с антагонистами матёрого Дyaйтa «Гeнepaлa» Maнфpeди, которых играют Фрэнк Грилло и Нил Макдона.