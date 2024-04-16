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Сильвестра Сталлоне не беспокоят обвинения в «токсичности» на фото со съёмок «Короля Талсы»

Со съёмочной площадки второго сезона «Короля Талсы», может, и ушла возмущённая директор по кастингу, зато исполнитель главной роли остался. И для зрителей это, пожалуй, куда важнее.

Кажется, инсайдерская информация о «токсичном» поведении исполнителя главной роли никак не отразилась ни на рабочем процессе, ни на самом исполнителе главной роли — Сильвестр Сталлоне опубликовал свежее фото со съёмок продолжения криминальной драмы Тейлора Шеридана и ни словом не обмолвился об инциденте и обвинениях в свой адрес.

Промо-арт сериала «Король Талсы»
Теги
Король Талсы
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