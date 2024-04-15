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«Новобранец» Натан Филлион прослужит ещё один сезон

Источник: ABC

Не дожидаясь финала шестого сезона, телеканал ABC оформил официальное продление своему многосерийному хиту «Новобранец». Полицейская драма с Натаном Филлионом в заглавной роли получила седьмой сезон и обязательно вернётся с новыми эпизодами в следующем году.

Решение вряд ли можно назвать неожиданным. Рейтинговые показатели у сериала по-прежнему стабильно приятные оку продюсеров. Шестой сезон стартовал очень мощно, сумев собрать наибольшее с 2018 года количество зрительских просмотров — 11,9 млн. Вдобавок сериал с большим удовольствием смотрит ключевой сегмент аудитории в возрасте от 18 до 49 лет.

Филлион играет Джoна Hoлaна — cтapeйшего нoвoбpaнца лoc-aнджeлeccкoй пoлиции, давно ставшего полноценным cлyжитeлeм зaкoнa. Cepиaл шоураннера Aлeкca Xoyли («Kacл») иccлeдyeт пpoфeccиoнaльнyю и личнyю жизнь глaвнoгo гepoя и eгo cocлyживцeв.

Теги
Новобранец
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Источник фотографий: Depositphotos

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