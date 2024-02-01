«Новобранец» Натан Филлион спешит на помощь в трейлере шестого сезона

Даже собственная свадьба для Джона Нолана не повод расслабляться и не помеха в несении службы, которая у лос-анджелесских копов и опасна, и трудна. Телеканал ABC выкатил полноценный трейлер шестого сезона полицейской драмы «Новобранец» с Натаном Филлионом во главе каста.

В числе прочих проблем в новых эпизодах главному герою предстоит столкнуться с проклятием последней смены, когда всё, что может пойти не так, обязательно пойдёт не так. Пусть Нолан и свято уверен, что его рабочий день в этом плане станет счастливым исключением.

Премьера шестого сезона состоится 20 февраля.