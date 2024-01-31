Шведов, Курцын и Куценко спасают мир в трейлере экшен-комедии «Красный 5»

Эти парни спасают мир без гарантий на победу. Стриминговый сервис Premier опубликовал трейлер многосерийной экшен-комедии «Красный 5» с Денисом Шведовым, Гошей Куценко и Романом Курцыным в главных ролях. Заодно и дата премьеры выяснилась — 22 февраля.

Из-за проваленного задания матёрого агента спецслужб Бекешева (Шведов) отправляют в отставку, но главный герой мается на гражданке. Впрочем, недолго — за помощью к нему обращается его бывший начальник Анатолич (Куценко), предлагая Бекешеву должность в секретной конторе, которая ловит беглых преступников с суперспособностями. В напарники Бекешеву достаётся высококлассный хакер по кличке Бабуля (Курцын).

И постер: