Спецагенты Шведов, Курцын и Куценко против суперзлодеев в тизере комедийного боевика «Красный 5»

Бывших спецагентов, как известно, не бывает. Их навыки могут неожиданно пригодиться в очень важном деле поимки суперзлодеев. Онлайн-кинотеатр Premier выкатил тизер-трейлер многосерийной экшен-комедии «Красный 5» с Денисом Шведовым, Гошей Куценко и Романом Курцыным в главных ролях. Точной даты выхода пока нет, но премьеру обещают в следующем году.

Из-за проваленного задания опытного агента спецслужб Бекешева (Шведов) отправляют в отставку, но главный герой мается на гражданке. Впрочем, недолго — за помощью к нему обращается его бывший начальник, предлагая Бекешеву должность в секретной конторе, которая ловит беглых преступников с суперспособностями.

И постер: