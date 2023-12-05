Кошмары и пропавшие девочки в свежем трейлере триллера «Сны Алисы»

Кошмары во сне и наяву. Онлайн-кинотеатр Premier презентвоал финальный трейлер многосерийного мистического триллера «Сны Алисы» с Денисом Шведовым и Екатериной Вилковой. Премьера сериала состоится уже послезавтра — 7 декабря.

У школьницы Алисы (Алина Гвасалия) есть мощный и пугающий дар — она с детства видит сны о будущем. И будущее это не слишком-то радужное. Героиня мечтает вырваться из родного городка вместе со своей лучшей подругой Викой (Василина Юсковец), но кошмары начинают оживать — подруга пропадает без вести. Пoльзyяcь cвoим cвepxъecтecтвeнным дapoм, Aлиca пытaeтcя разузнать, что случилось с Викой.

И новый постер: