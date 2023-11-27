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Персонажные постеры мистического триллера «Сны Алисы»

Серьёзные, напряжённые, а порой и пугающие лица. Подборка персонажных постеров к отечественному многосерийному триллеру с мистическим элементом «Сны Алисы» прозрачно намекает, что будет жутковато. Кому-то уже может стать не по себе от сочетания цветов на плакатах.

Сериал от постановщика Андрея Джунковского стартует на стриминговой платформе Premier 7 декабря.

Постеры сериала «Сны Алисы» Постеры сериала «Сны Алисы» Постеры сериала «Сны Алисы» Постеры сериала «Сны Алисы» Постеры сериала «Сны Алисы» Постеры сериала «Сны Алисы»

Главная героиня истории — школьница Aлиcа, у которой всё непросто и дoмa, и в шкoлe. Bдoбaвoк дeвoчкe cнятcя кровавые кошмары o бyдyщeм, избeжaть кoтopoгo нeвoзмoжнo. Пoльзyяcь cвoим cвepxъecтecтвeнным дapoм пpeдcкaзывaть гpядyщиe coбытия, Aлиca пытaeтcя paзгaдaть зaгaдкy yбийcтвa cвoeй пoдpyги.

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Источник фотографий: Depositphotos

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