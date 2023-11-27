Инженер в Госдуме. Стартовали съёмки политической комедии «Избранный» (фото)

На днях стартовали съёмки многосерийной комедии «Избранный» о буднях депутатов Госдумы. И у проекта от постановщика Дмитрия Губарева («Физрук») для онлайн-кинотеатра Okko уже есть что показать заинтересовавшимся — фото со съёмок сериала, где среди прочих снимаются Александр Лыков и Нонна Гришаева.

Тихого интроверта и скромного инженера провинциального НИИ Олега Тяпина (Илья Лыков) избирают в Государственную Думу Российской Федерации. Теперь он депутат нового созыва и представляет в Госдуме свой городок Глебов. Тяпину предстоит пройти долгий путь трансформации в нового человека и в профессиональном, и в личном плане.

В сериале также снимаются Ольга Лерман, Дмитрий Смолев, Евгения Добровольская, Артём Осипов, Камиль Ларин, Сергей Рубеко и другие.