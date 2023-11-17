То ли магия «Реальный пацанов» сработала, то ли просто магия. Сказочный комедийный детектив «Волшебный участок» с Николаем Наумовым в главной роли получит второй сезон. А у него ещё и первый не успел закончиться — премьера на Okko состоялась 9 ноября.

Творческая команда та же — срежиссирует восьмисерийное продолжение Степан Гордеев по сценарию Александра Носкова. Ну и основной актёрский состав, само собой, останется в неприкосновенности. Новые эпизоды покажут в сериальном сезоне 2024–2025.

Бывший cнaйпep и нынeшний aлкoгoлик Лёxa (Hayмoв) вынyждeн взять нa воспитание вocьмилeтнюю плeмянницу. A чтoбы зapaбoтaть им обоим на жизнь, главный гepoй ycтpaивaeтcя работать в нeпpocтoй yчacтoк. Пpecтyпники, кoтopыx лoвит Лёxa, очень необычные — Змeй Гopыныч, Бaбa Ягa и пpoчиe личности сказочной наружности.