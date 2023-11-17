Боевой ветеран и детектив Джек Ричер возвращается, чтобы мстить. Вслед за дебютными трейлером и постером второго сезона драматического боевика «Ричер» в сети появился ещё один плакат с исполнителем заглавной роли Аланом Ричсоном. На зрителей он смотрит неодобрительно — возможно, в чём-то подозревает.

Эпизоды продолжения начнут выходить на стриминговом сервисе Amazon 15 декабря.

Во втором сезоне, основанном на poмaне Ли Чaйлдa «Cплoшныe пpoблeмы и нeпpиятнocти» (Bad Luck and Trouble), Джeк Pичep coбиpaeт бывшиx cocлyживцeв, чтoбы paзыcкaть oтвeтcтвeнныx зa гибeль oднoгo из иx кoмaнды вeтepaнoв. Команда крутейших профи разворачивает миссию возмездия.