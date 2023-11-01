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Пётр Фёдоров снял триллер «Ласт квест» о вреде наркотиков (трейлер)

Bad trip как он есть. Онлайн-кинотеатр Okko выкатил трейлер и постер многосерийного триллера «Ласт квест» — режиссёрского дебюта Петра Фёдорова, для которого он написал сценарий и где сыграл главную роль безответственного отца и неверного мужа.

Премьера мрачной драматической истории состоится 3 ноября.

Олег — обременённый долгами риелтор, живущий с женой и сыном в современном мегаполисе. Сбежать от серых будней ему помогает любовница и поставляемые ею запрещённые вещества. Двойная жизнь не может длиться вечно — очередная поездка за закладкой превращает реальность Олега в кошмар наяву.

Постер:

Постеры сериала «Ласт квест»
Теги
ВидеоЛаст квест
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