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«Константин» Джей Джей Абрамса официально мёртв

Источник: Sky

В начале 2021 года сообщалось, что Джей Джей Абрамс готовится разрабатывать нового многосерийного «Константина» для стримингового сервиса Max (тогда ещё HBO Max). С тех пор очень много изменилось, включая полную перезагрузку экранной вселенной DC, за которую теперь отвечают Джеймс Ганн и Питер Сафран. Как следствие, сообщает Variety, проект Абрамса официально похоронен.

Новую адаптацию предполагалось сделать более мрачной, чем предыдущий одноимённый сериал, выходивший на телеканале NBC. Тогда же ходили слухи, что Абрамс и компания планировали брать на роль знаменитого экзорциста кого угодно, только не белокожего актёра. Автором сценария называли Гая Болтона, а за производство должна была отвечать студия Джей Джей Абрамса Bad Robot.

По информации инсайдеров, проект был в активном предпроизводстве, сценарии четырёх первых эпизодов — готовы, и даже уже велись переговоры с кандидатом на главную роль. Имени претендента не называют, но ходили слухи, что титульную партию мог получить Сопе Дирису («Банды Лондона»).

Теги
Константин
Комментарии (5)

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