Трейлер драмеди «Секс. До и после» провоцирует на просмотр сериала

Многосерийная антология «Секс. До и после» — режиссёрский дебют актриса Дарьи Мороз — пытается усидеть на двух стульях. Как бы завлекает провокационными кадрами и вместе с тем напирает на отсутствие секса в сюжете, мол, речь о том, что происходит до и после секса, который, оказывается, у всех одинаков.

Сообщаем тем, кому интересен подобный подход, что премьера этого «увлекательного» проекта состоится 12 октября на стриминговом сервисе Okko.

Сериал представляет собой сборник новелл, объединённых темой секса и сеттингом — все ситуации берут своё начало в баре «Лёд».

В актёрском составе наряду с постановщицей значатся Марина Александрова, Игорь Верник, Гоша Куценко, Aнгeлинa Пaxoмoвa, Игopь Mиpкypбaнoв, Пaвeл Чинapёв, Aннa Cнaткинa, Гpигopий Kaлинин, Koнcтaнтин Юшкeвич, Haтaлья Poгoжкинa, Янa Koшкинa и мнoгиe дpyгиe.

И постеры: