 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Мобильный Маркетинг", ИНН 7714395269, рекламодатель ЕРИР #a-24726

Токен: 4CQwVszH9pUkprdUvLS

     
Нельзя «Барби», но можно «Kaxy»? Екатерина Мизулина раскритиковала решение Минкульта КГ играет: Resident Evil 4: Separate Ways Дуа Липа оседлала Генри Кавилла, а Джон Сина угрожает пистолетом на свежих кадрах «Аргайла» Мэттью Вона Женя выросла! Шикарная Дарья Мельникова на съёмках второго сезона новых «Папиных дочек» (фото) Marvel начинает поиски правильного сценариста для перезапуска «Людей Икс»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
278

Трейлер драмеди «Секс. До и после» провоцирует на просмотр сериала

Многосерийная антология «Секс. До и после» — режиссёрский дебют актриса Дарьи Мороз — пытается усидеть на двух стульях. Как бы завлекает провокационными кадрами и вместе с тем напирает на отсутствие секса в сюжете, мол, речь о том, что происходит до и после секса, который, оказывается, у всех одинаков.

Сообщаем тем, кому интересен подобный подход, что премьера этого «увлекательного» проекта состоится 12 октября на стриминговом сервисе Okko.

Сериал представляет собой сборник новелл, объединённых темой секса и сеттингом — все ситуации берут своё начало в баре «Лёд».

В актёрском составе наряду с постановщицей значатся Марина Александрова, Игорь Верник, Гоша Куценко, Aнгeлинa Пaxoмoвa, Игopь Mиpкypбaнoв, Пaвeл Чинapёв, Aннa Cнaткинa, Гpигopий Kaлинин, Koнcтaнтин Юшкeвич, Haтaлья Poгoжкинa, Янa Koшкинa и мнoгиe дpyгиe.

И постеры:

Постеры сериала «Секс. До и после» Постеры сериала «Секс. До и после» Постеры сериала «Секс. До и после» Постеры сериала «Секс. До и после»
Теги
ВидеоСекс. До и после
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

9Тизер драмеди «Секс. До и после» обещает сериал обо всём, что происходит до и после самого интересного

Тоже интересно

0Ha колени перед ним: враг Супермена генерал Зод получит сольную серию 13Марго Робби рассказала, почему согласилась на роль Барби 0Super Shy от NewJeans получила Perfect All-Kill 9He вешать нос, Ультрамарины! 10 минут пафоса в геймплее Warhammer 40,000: Space Marine 2 1Самые продаваемые серии ранобэ в Японии за первую половину 2023 года

Далее на КГ

0
В грядущем «зверином» кроссовере от DC Харли Квинн станет мегазайчихой
 5
«Дружбе конец» — создатель «Рика и Морти» прокомментировал скандал вокруг Джастина Ройланда
 0
Counter-Strike 2 пришёл! Но не весь контент CS: GO добрался до новой версии шутера
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 587: «Неудержимые 4», новые «Дети шпионов», мемуары Лесли Джонс, «Никто тебя не спасёт», «Айта»
 5
Питер Динклэйдж жестоко расправляется с грабителям в red-band тизере «Токсичного мстителя»
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Кентавр»
 4
EBA-548: Гендерная слеза и чеховский гатлинг
 28
Невероятная схватка Харатьяна и Боярского в трейлере фильма «Гардемарины 1787. Мир»
 6
Продюсер «Неудержимых 4» прокомментировал возможность женского спин-оффа
 13
Шальная императрица: Юлия Пересильд сыграет женщину на престоле в новом отечественном блокбастере (трейлер)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Барби» и «Оппенгеймер» начали грести деньги — кукле уже отказали в Китае
 
Колдунство на свежих кадрах второго сезона «Колеса времени»
 
Космический трип продолжается в трейлере четвёртого сезона мультсериала «Звёздный путь: Нижние палубы»
 
Агентство Attrakt создаёт новую женскую группу
 
Аниме «Атака титанов: Финал. Часть 3» — второй тизер эпического завершения саги
 
Кино Неделя кино на КГ — главные новости 3–9 июля
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 587: «Неудержимые 4», новые «Дети шпионов», мемуары Лecли Джoнc, «Никто тебя не спасёт», «Айта»
 
0Ноль кадров в секунду – 493: Античные сливы
 
 
4ЕВА – 548: Гендерная слеза и чеховский гатлинг
 
2Телеовощи – 515: Пушистый подросток
 
1Ноль кадров в секунду – 492: Unity против Unity
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 586: «Синий жук», «Кентавр», прорва русских сказок, пиратский конфликт с Red Head Sound
 
3ЕВА – 547: Телефонная будка судьбы
 
2Телеовощи – 514: Убитый стояк
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 585: Пиратский прокат ожил, хоррор от ютуберов, трейлер «Детей шпионов», «Отвязные дворняги»
 
0Ноль кадров в секунду – 491: Хоть бастуй, хоть не бастуй...
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru