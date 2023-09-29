«Дружбе конец» — создатель «Рика и Морти» прокомментировал скандал вокруг Джастина Ройланда

Прошло немало времени с тех пор, как Джастин Ройланд в силу непреодолимых причин и точно не по своей воле покинул «Рика и Морти». И хотя изначальные обвинения в домашнем насилии были сняты, появились новые — в «токсичном» поведении на съёмках.

Его многолетний соавтор и товарищ Дэн Хармон («Сообщество») старательно не комментировал случившееся, но всё же дозрел до высказывания, хоть и максимально осторожного. Он до их пор сильно переживает, но, очевидно, осуждает поведение коллеги.

Самое лёгкое — это не говорить о Джастине ничего. Легко, потому что он полностью изолировался и потому что я не хочу никого судить. Тут бы я хотел перевести разговор на себя, рассказав, каким куском дерьма я был всю свою публичную жизнь. Но этот трюк здесь бесполезен. Безопасность и комфорт других людей пострадали, пока я был одержим качеством мультфильма. Доверие между бесчисленным количеством людей и сериалом, призванным доставить им удовольствие, теперь подорвано. Я разочарован и опозорен тем, что столько тяжёлого труда, радости и страсти могут быть использованы для причинения вреда другим.

По словам Хармона, последний раз они общались в 2019 году, и с тех пор их с Ройландом пути окончательно разошлись.

Он говорил, что несчастен, чего никогда не делал ранее. Я помню, как сказал ему в последний раз, что беспокоюсь о нём и не знаю, что делать. Но затем этот разговор стал максимально конфронтационным. И это всё, что я могу сказать. Продолжать было бы несправедливо и очень некомфортно, потому что в тот момент дружба закончилась, и я до сих пор не понимаю, почему.

Седьмой сезон «Рика и Морти» с новыми голосами главных героев выйдет уже 15 октября.