Джастин Ройланд давно ничем не помогал «Рику и Морти» — инсайды о бывшем соавторе сериала

Недавние громкие новости о том, что кабельный канал Adult Swim разорвал отношения с соавтором хита «Рик и Морти» Джастином Ройландом из-за обвинений последнего в домашнем насилии, обросли кое-какими подробностями.

За достоверность оных несёт ответственность обнародовавшее информацию издание THR. И если верить автору материала, об уходе Ройланда скорбеть не стоит. Оказывается, он не только рукоприкладством занимался, но и в проект давно не вкладывался. За скобками остаются его обязанности актёра озвучивания — ими творческая личность всё-таки не манкировала.

Ну а дальше перечисляются его грехи.

Во-первых, в сценарной комнате Ройланд перестал появляться во время работы команды над третьим сезоном. Коллеги могли только случайно узнать, что он заглядывал в офис — по каким-то косвенным признакам, а на глаза он им и не показывался.

Во-вторых, подобная ситуация сложилась и со всеми остальными проектами, в которые он был так или иначе творчески вовлечён. Некоторые его бывшие коллеги вообще уверяют, что ничего не слышали от Ройланда вот уже несколько лет. А если что-то и слышали, то это, как правило, было что-нибудь негативное.

В-третьих, Ройланд якобы слал участницам творческой команды сериала всякие странные и откровенно недопустимые послания. В пример приводится случай, когда он предложил одной из сотрудниц приехать к нему домой для интимных утех втроём.

В-четвёртых, часто не мог сосредоточиться на насущных рабочих задачах. Мог устраивать прямо в офисе пострелушки из игрушечных бластеров, мешая сотрудникам исполнять свои прямые обязанности.

Короче, жуткий человек этот ваш ДжстинаРойланд. Забудьте его и смотрите продолжение «Рика и Морти» с чувством удовлетворения от того, что его постигла заслуженная кара.