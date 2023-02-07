Горячая «Связь» Евы Грин и Венсана Касселя в трейлере шпионской драмы Apple TV+

Творческий дуэт Евы Грин и Венсана Касселя порадует нас не только в грядущих «Мушкетёрах». Стриминговый сервис Apple TV+ выкатил трейлер многосерийного шпионского триллера «Связь», где Грин и Кассель играют бывших любовников, вынужденных объединить силы ради достижения общей цели в зреющем большом конфликте.

Премьера сериала состоится 24 февраля.

Остросюжетная драма, разворачивающаяся в мире большой политики и международного шпионажа, расскажет, как ошибки прошлого грозят гибелью будущему. Это история о том, как интриги внешнего мира противостоят страстной и крепкой любви главных героев.

Сериал срежиссировал Стивен Хопкинс («24 часа») по сценарию Виржини Брак. В актёрском составе также значатся Питер Маллан, Жерар Ланвен, Станислас Мерхар, Дэниэл Фрэнсис и другие.

И постер: